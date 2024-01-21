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ТАСС: на борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян

Двое россиян были на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета. Об этом сообщило ТАСС.

«На борту самолета Falcon 10B, пропавшего над Афганистаном, было двое россиян», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщало, что самолет индийской компании, который направлялся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан по причине технической неисправности. По предварительным данным, из-за отказа двух двигателей.

В Росавиации рассказали ТАСС, что пропавший с радаров в Афганистане самолет принадлежит «Атлетик групп», на борту находились шесть человек. В ведомстве отметили, что самолет направлялся в Москву через Ташкент.