Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
-14°
Пнд, 22
-10°
Втр, 23
-4°
ЦБ USD 88.59 -0.07 20/01
ЦБ EUR 96.38 -0.21 20/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
3 176
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
6 217
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
10 776
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
12 659
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Скончался актер из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский
Мужчина ушел из жизни в возрасте 58 лет.

Скончался российский актер театра и кино Виталий Вашедский. Об этом сообщил «Театр на Таганке».

Мужчина ушел из жизни в возрасте 58 лет.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» — говорится в некрологе.

Вашедский родился в 1965 году. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1998-м — режиссерский факультет ВГИК.

С 1983 года активно снимался в кино. На его счету более 90 работ, среди которых фильмы «ДМБ», «Бой с тенью», «Вирус», «Сделано в СССР», «След». В Театре на Таганке Вашедский служил с 2000 года, был задействован в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу».

Фото: kino-teatr.ru