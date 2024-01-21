Скончался актер из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский

Мужчина ушел из жизни в возрасте 58 лет.

Скончался российский актер театра и кино Виталий Вашедский. Об этом сообщил «Театр на Таганке».

Мужчина ушел из жизни в возрасте 58 лет.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» — говорится в некрологе.

Вашедский родился в 1965 году. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1998-м — режиссерский факультет ВГИК.

С 1983 года активно снимался в кино. На его счету более 90 работ, среди которых фильмы «ДМБ», «Бой с тенью», «Вирус», «Сделано в СССР», «След». В Театре на Таганке Вашедский служил с 2000 года, был задействован в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу».

Фото: kino-teatr.ru