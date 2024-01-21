Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, реализуемой через систему быстрых платежей

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, реализуемой через систему быстрых платежей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его покупку. После этого покупателю поступает звонок или сообщение от якобы сотрудника магазина. Он утверждает, что товар есть в наличии, его можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты по QR-коду через СБП.

Если покупатель соглашается, мошенник присылает ему ссылку со страницей с формой оплаты по QR-коду. После подтверждения платежа деньги отправляются на счет злоумышленника.