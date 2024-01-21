Российские военные заняли более выгодные позиции на Артемовском направлении

Военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта, увеличив «серую зону» между своими позициями и позициями ВСУ.

Военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта, увеличив «серую зону» между своими позициями и позициями ВСУ. Об этом рассказал корреспонденту РИА Новости командир группы спецназа, выполняющий задачи на данном направлении.

«Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и „серая зона“ увеличивается, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную», — рассказал агентству собеседник.

Как он отметил, поиск и подготовка данных позиций происходит, как правило, в сумерках.

«Грубо говоря противник будет отходить, а мы будем перемещаться в его сторону, мы просто его догоним как обычно», — добавил собеседник агентства.

По его словам, российский спецназ также ищет более выгодные позиции для размещения вооружения и техники.