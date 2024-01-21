На МКАД в ДТП погибла 23-летняя девушка

В ДТП на 108 километре МКАД погибла девушка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичную прокуратуру.

Авария произошла вечером в субботу, 20 января.

Мужчина за рулем Lada врезался в машину, остановившуюся в крайней правой полосе.

По информации ведомства, погибшая девушка 2000 года рождения находилась на переднем пассажирском сидении Lada.

Отмечается, что на контроле в прокуратуре — привлечение водителя Lada к уголовной ответственность по части 3 статьи 264 УК РФ.