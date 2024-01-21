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Буданов заявил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
По словам главы ГУР, нехватка военных ощутима.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил о том, что страна не сможет обойтись без дополнительной мобилизации. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка ощутима», — сказал Буданов.

Также он не согласился с оценкой того, что контрнаступление Украины летом 2023 года полностью провалилось. Буданов отметил, что нельзя говорить о том, что «произошла катастрофа».