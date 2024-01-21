Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в машине

Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» Алексея Сдобнова нашли мертвым в машине. Об этом 5-tv.ru
Отмечается, что мужчина ушел из жизни в возрасте 57 лет в ночь с 12 на 13 января.
Бывшая супруга актера Виктория Маргелова рассказала, что у Сдобнова были проблемы с сердцем, о которых он не распространялся.
«Он все это скрывал, никому не говорил. То есть, он не доехал до дома», — сказала женщина.
Причиной смерти актера, по словам Маргеловой, стала сердечная недостаточность.
Сдобнова похоронили в подмосковном городе Люберцы 16 января.
Артист снимался в таких популярных российских сериалах как «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». Всего фильмография актера насчитывает более 40 проектов.
Фото: kino-teatr.ru