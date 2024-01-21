Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в машине

Сдобнов ушел из жизни в возрасте 57 лет/

Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» Алексея Сдобнова нашли мертвым в машине. Об этом 5-tv.ru рассказала концертный директор артиста Наталья Бочарова.

Отмечается, что мужчина ушел из жизни в возрасте 57 лет в ночь с 12 на 13 января.

Бывшая супруга актера Виктория Маргелова рассказала, что у Сдобнова были проблемы с сердцем, о которых он не распространялся.

«Он все это скрывал, никому не говорил. То есть, он не доехал до дома», — сказала женщина.

Причиной смерти актера, по словам Маргеловой, стала сердечная недостаточность.

Сдобнова похоронили в подмосковном городе Люберцы 16 января.

Артист снимался в таких популярных российских сериалах как «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». Всего фильмография актера насчитывает более 40 проектов.

Фото: kino-teatr.ru