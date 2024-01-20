Жительница Пронского района отметила 101-й день рождения

В пятницу, 19 января, жительница села Кисьвы Пронского района Александра Федоровна Клокова отметила 101-й день рождения. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 19 января, жительница села Кисьвы Пронского района Александра Федоровна Клокова отметила 101-й день рождения. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В войну она рыла окопы недалеко от Скопина. Познакомилась с будущим мужем, который вернулся с фронта с покалеченной рукой. В 1944-м у них родился первенец. Потом у пары родилось еще пять детей. Сейчас за бабушкой ухаживает дочь Елена.

«Александра Федоровна живет без обид и зла, любит песни и частушки, к ней тянутся люди, — отметила специалист Погореловской администрации Валентина Шкарина. — У нее удивительная память, трезвый ум».

Женщину также поздравили директор Кисьвянского Дома культуры Елена Маркина и ее подопечные София Сайфулова и Ясмина Назирова.