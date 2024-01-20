Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании

В Рязанской области ожидается резкое похолодание. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 20 января.

В Рязанской области ожидается резкое похолодание. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 20 января.

По данным гидрометеорологов, в субботу, 20 января, на территории области и в Рязани ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов.

Жителей призывают соблюдать простые правила безопасности.