В Шацком районе директор школы получил условный срок за мошенничество

Суд вынес приговор в отношении директора одной из школ Шацкого района. Он признан виновным в мошенничестве.

Суд вынес приговор в отношении директора одной из школ Шацкого района. Он признан виновным в мошенничестве.

Следствием и судом установлено, что мужчина ввел подчиненного в заблуждение, что ежемесячно будет завышать ему баллы по результатам оценки эффективности работы, а взамен потребовал от преподавателя отдавать ему часть денег, якобы выплаченных в качестве стимулирующих выплат за повышенные баллы. В действительности директор школы в течение нескольких месяцев забирал у подчиненного часть зарплаты, не увеличивая при этом размер стимулирующих выплат.

Мужчине вынесли наказание в виде лишения свободы условно.