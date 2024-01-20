В Рязанской области в ночь на 21 января похолодает до -16 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 21 января, температура воздуха ночью достигнет -11, -16 градусов, днем ожидается -9, -14 градусов.
В Рязанской области в воскресенье, 21 января, температура воздуха ночью достигнет -11, -16 градусов, днем ожидается -9, -14 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.