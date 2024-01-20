В Рязани на Рюминском пруду прошел чемпионат по зимнему плаванию

Участники должны были преодолеть дистанцию в 25, 50, 100 и 200 метров на скорость, сообщается в группе МСО РязГМУ Salus имени Васильева.

В Рязани на Рюминском пруду в субботу, 20 января, состоялся чемпионат по зимнему плаванию. Участники должны были преодолеть дистанцию в 25, 50, 100 и 200 метров на скорость, сообщается в группе МСО РязГМУ Salus имени Васильева.

Спасатели РязГМУ Salus совместно с инспекторами по маломерным судам МЧС по Рязанской области и поисково-спасательной службой на воде стояли у старта и финиша, а также сбоку от ледяного бассейна, чтобы в любой момент оказать помощь.

Также участникам помогали выйти из бассейна и дойти до теплого помещения.