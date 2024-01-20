В Пронском районе пенсионер угрожал ножом невесте из-за отказа в интиме

В субботу, 20 января, полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством в отношении 68-летнего жителя Пронского района. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 20 января, полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством в отношении 68-летнего жителя Пронского района. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По версии правоохранителей, 13 января 67-летний мужчина пригласил в свой деревенский дом 57-летнюю знакомую и сделал ей предложение пожениться. Помолвку решили отметить. Во время праздника жених предложил женщине вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, он стал выгонять ее из своего дома.

Женщина не захотела уходить, тогда жених схватил нож и стал размахивать им перед лицом женщины со словами, что убьет ее.

Гостья убежала по снегу в одном сапоге, позже она обратилась в полицию.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.