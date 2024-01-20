Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
-5°
Вск, 21
-12°
Пнд, 22
-10°
ЦБ USD 88.59 -0.07 20/01
ЦБ EUR 96.38 -0.21 20/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
2 858
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
5 906
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
10 464
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
12 345
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Пронском районе пенсионер угрожал ножом невесте из-за отказа в интиме
В субботу, 20 января, полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством в отношении 68-летнего жителя Пронского района. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 20 января, полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством в отношении 68-летнего жителя Пронского района. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По версии правоохранителей, 13 января 67-летний мужчина пригласил в свой деревенский дом 57-летнюю знакомую и сделал ей предложение пожениться. Помолвку решили отметить. Во время праздника жених предложил женщине вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, он стал выгонять ее из своего дома.

Женщина не захотела уходить, тогда жених схватил нож и стал размахивать им перед лицом женщины со словами, что убьет ее.

Гостья убежала по снегу в одном сапоге, позже она обратилась в полицию.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.