В Новосибирске мать до смерти избила годовалую дочь и закопала тело

В отношении гражданки Узбекистана возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в систематическом нанесении побоев ребенку, который впоследствии скончался.

Женщина до смерти забила свою годовалую дочь и закопала тело во дворе дома в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В отношении гражданки Узбекистана возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в систематическом нанесении побоев ребенку, который впоследствии скончался. Суд заключил женщину под стражу.

По версии следствия, мать била ребенка в период с июня по август 2021 года. Устанавливаются обстоятельства гибели девочки. Женщина в медицинские учреждения не обращалась и похоронила дочь во дворе.

Следователи установили, что женщина находилась на территории России незаконно. Проводятся следственные действия.