В Москве годовалый мальчик проглотил таблетки от давления и скончался

В Москве годовалый ребенок умер после того, как проглотил таблетки от давления, оставшись без присмотра родителей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Москве годовалый ребенок умер после того, как проглотил таблетки от давления, оставшись без присмотра родителей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, мальчик был дома с матерью и сестренкой, но в какой-то момент остался один в комнате и выпил несколько таблеток, которые лежали на столе. Через некоторое время ребенок потерял сознание.

Приехавшие медики скорой помощи не смогли реанимировать пострадавшего. Мальчик умер. Следственный комитет начал проверку. Признаков насилия не обнаружено.