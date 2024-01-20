Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
-5°
Вск, 21
-12°
Пнд, 22
-10°
ЦБ USD 88.59 -0.07 20/01
ЦБ EUR 96.38 -0.21 20/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
2 858
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
5 906
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
10 464
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
12 345
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Москве годовалый мальчик проглотил таблетки от давления и скончался
В Москве годовалый ребенок умер после того, как проглотил таблетки от давления, оставшись без присмотра родителей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Москве годовалый ребенок умер после того, как проглотил таблетки от давления, оставшись без присмотра родителей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, мальчик был дома с матерью и сестренкой, но в какой-то момент остался один в комнате и выпил несколько таблеток, которые лежали на столе. Через некоторое время ребенок потерял сознание.

Приехавшие медики скорой помощи не смогли реанимировать пострадавшего. Мальчик умер. Следственный комитет начал проверку. Признаков насилия не обнаружено.