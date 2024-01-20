В Касимов приехала съемочная группа «Мосфильма»

Касимов посетила съемочная группа «Мосфильма». В городе планируются съемки художественного фильма под рабочим названием «Почтарь». Об этом сообщается в группе «Касимовский ориентир» «ВКонтакте».

Касимов посетила съемочная группа «Мосфильма». В городе планируются съемки художественного фильма под рабочим названием «Почтарь». Об этом сообщается в группе «Касимовский ориентир» «ВКонтакте».

Отмечается, что фильм имеет удостоверение национального и производится при поддержке Минкультуры РФ. Его режиссер-постановщик — Андрей Разенков. В ролях заявлены Ирина Купченко, Максим Емельянов, Юрий Беляев, Анастасия Талызина, Виталий Кищенко, Полина Агуреева.

Директор картины и главный художник отозвались о городе, как о прекрасном месте для съемок, разноплановом и аутентичном.