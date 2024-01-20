В Брянской области пресекли атаку беспилотника

В субботу, 20 января, в Минобороны сообщили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

В субботу, 20 января, в Минобороны сообщили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

«Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.