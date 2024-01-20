Россиянам рассказали, как законно списать долги

Юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов в субботу, 20 января, рассказал, как законно списать долги.

Юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов в субботу, 20 января, рассказал, как законно списать долги. При этом в беседе с « Газетой.Ru » специалист объяснил, что банкротство может быть нежелательным, если официальный доход человека довольно высок или у него есть недвижимость, автомобиль и другие активы.

Также есть должности, которые несовместимы с банкротством. Габбасов рекомендовал не оформлять банкротство тем, кто собирается часто выезжать за рубеж, планирует получить новый заем или не хочет портить репутацию.

Также есть категории лиц, которым в банкротстве откажут. Например, физлица с судимостью в экономической сфере, которые применяли для личного обогащения и/или получения займов мошеннические схемы или уже проходили банкротство либо реструктуризацию долга в последние пять лет.

Альтернатив банкротства физических лиц в России немного. Юрист пояснил, что можно рефинансировать или полностью погасить существующую задолженность, но старые долги, как правило, перепродают коллекторским фирмам. Таким образом, денежные обязательства возрастают, и выбраться из долгов становится труднее.

Также можно выкупить долг со значительной скидкой напрямую либо через третье физическое или юридическое лицо. Если долг был продан коллекторской фирме, она покупает право требования, но при этом не за все 100% от суммы долга. Тогда человек обращается к этой организации и пытается с ней договориться. Официально это будет выглядеть как досудебное мировое соглашение. Так можно получить скидку около 50%. Но коллекторы, купившие долг, обычно начисляют еще и собственный процент. Поэтому эксперт отметил, что чем раньше начнутся переговоры, тем лучше.