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Прокуратура проведет проверку после гибели мужчины из-за нечищеной дороги в Спасском районе
По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева организована проверка после информации о гибели мужчины в Спасском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева организована проверка после информации о гибели мужчины в Спасском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

«По информации СМИ, мужчина погиб из-за нечищеной дороги в селе Федотьево Спасского района. Прокуратурой Спасского района проводится проверка по данному факту, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

В ходе проверки дадут оценку деятельности органов местного самоуправления в сфере безопасности дорожного движения, в жилищно-коммунальной сфере.

Следователи назначили доследственную проверку после гибели жителя села Федотьево.