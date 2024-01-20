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Полиция предупредила рязанцев о ложных представителях сотовых операторов
В Рязанской области участились случаи телефонного мошенничества под видом представителей операторов сотовой связи. Абонентам звонят неизвестные и сообщают об истечении срока действия сим-карты, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области участились случаи телефонного мошенничества под видом представителей операторов сотовой связи. Абонентам звонят неизвестные и сообщают об истечении срока действия сим-карты, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Чтобы продлить договор оказания услуг связи, мошенник предлагает назвать код, который направляется в смс-сообщении. В итоге злоумышленники получают доступ к мобильному банку и выводят со счетов деньги. В ряде случаев потерпевшие называли злоумышленникам свои паспортные данные, и от их имени оформлялись онлайн-кредиты.

Полицейские устанавливают лица, причастные к противоправным действиям.

Региональное УМВД предупреждает: у сим-карты мобильного оператора нет срока годности, и она не нуждается в замене по этой причине. Под таким предлогом звонят только мошенники. Код из смс считается аналогом собственноручной подписи. Его нельзя сообщать или пересылать ни при каких условиях.