Под Петербургом на пороге больницы нашли тело мужчины с переломанным черепом
На пороге больницы № 33 в Колпино обнаружили труп мужчины с множественными переломами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На пороге больницы № 33 в Колпино обнаружили труп мужчины с множественными переломами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчину обнаружили утром в пятницу, 19 января.
«Тело нашли с переломом нижней челюсти, свода черепа и открытым переломом левой руки», — сообщил источник.
Погибший был прописан в Мурино.
Тело направили в морг для установления причины смерти.