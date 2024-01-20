Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» проведет свои первые календарные матчи чемпионата Центрального федерального округа.
В клубе Deep выступит группа Lumen, а в арт-клубе «Площадка» главные «трибьютчики» России DARK SECRET LOVE выступят с несыгранной осенью программой.
В Фотодоме пройдет открытие выставки-спойлер готовящемуся к изданию сборнику стихов Анны Бобровской «Когда воздух пронзают бабочки» с иллюстрациями казанской художницы Алиной Смолиной.
На сцене дворца молодежи покажут мюзикл «Сказки Пушкина», а в филармонии пройдет балет «Щелкунчик».
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