Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» проведет свои первые календарные матчи чемпионата Центрального федерального округа.

В клубе Deep выступит группа Lumen, а в арт-клубе «Площадка» главные «трибьютчики» России DARK SECRET LOVE выступят с несыгранной осенью программой.

В Фотодоме пройдет открытие выставки-спойлер готовящемуся к изданию сборнику стихов Анны Бобровской «Когда воздух пронзают бабочки» с иллюстрациями казанской художницы Алиной Смолиной.

На сцене дворца молодежи покажут мюзикл «Сказки Пушкина», а в филармонии пройдет балет «Щелкунчик».

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