ASTRA: рязанцу грозит до пяти лет лишения свободы за «неуважение» к праздникам

Жителю Рязанской области грозит до пяти лет лишения свободы за «неуважение» к праздникам 23 февраля и 9 мая. Об этом сообщает ASTRA.

Жителю Рязанской области грозит до пяти лет лишения свободы за «неуважение» к праздникам 23 февраля и 9 мая. Об этом сообщает издание ASTRA.

На мужчину возбудили уголовное дело о «реабилитации нацизма». Поводом стали три поста в соцсети «ВКонтакте», в которых силовики обнаружили «неуважение» ко дням воинской славы — 9 мая и 23 февраля.

Сейчас рязанец находится под подпиской о невыезде.