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Замминистра обороны вручил подарок маленькому рязанцу в рамках «Елки желаний»
Генерал-полковник российской армии Юрий Садовенко подарил мальчику из Рязанской области конструктор, а старшему брату — танк на радиоуправлении. Помимо игрушек детям вручили сладкие подарки.

Замминистра обороны вручил подарок маленькому рязанцу в рамках «Елки желаний». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Генерал-полковник российской армии Юрий Садовенко подарил мальчику из Рязанской области конструктор, а его старшему брату — танк на радиоуправлении. Помимо игрушек детям вручили сладкие подарки.

Отмечается, что отец мальчиков — военнослужащий, поэтому ребята с детства увлекаются военной тематикой.

Также по поручению Садовенко семья посетила экскурсию в Рязанском десантном училище. Там дети смогли пострелять из различного оружия по виртуальным целям в интерактивном стрелковом комплексе.