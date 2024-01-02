В Воронежской области на село упал российский боеприпас

Пострадавших нет. Разрушения получили семь домовладений. Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

В Воронежской области на село упал российский боеприпас. Об этом сообщи губернатор региона.

По его словам, над селом Петропавловка зафиксирован аварийный сход российского боеприпаса.

Пострадавших нет. Разрушения получили семь домовладений. Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

На месте работает оперативная группа.

Информацию о сходе боеприпаса подтвердили в Минобороны.

«Около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — сообщили в ведомстве.

Фото и видео: Telegram-канал Baza.