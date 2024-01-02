В США заявили, что Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года

б этом заявил американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер.

В США заявили, что Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года. Об этом заявил американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер.

По его словам, такой исход возможен на фоне политических изменений в США.

«Дональд Трамп вполне может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от республиканской партии. А республиканцы тогда захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что остановит помощь Украине. Украинская сторона может проиграет России, если лишится помощи от Вашингтона», — сказал Даалдер.

Он отметил, что у Европы нет запасов, которые могли бы восполнить дефицит вооружения. По его словам, Украина пострадает от нехватки оружия, так как ее возможности на линии боевого соприкосновения напрямую зависят от помощи Соединенных Штатов.