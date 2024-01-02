В Рязанской области засняли собак, переходивших дорогу по пешеходному переходу

«Самые ответственные пешеходы», — подписал автор поста.

В Рязанской области засняли собак, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, как собаки дожидаются пока приближающаяся машина остановится, а затем переходят дорогу друг за другом. Отмечается, что видео снято на пешеходном переходе в Мурмино.

«Самые ответственные пешеходы», — подписал автор поста.