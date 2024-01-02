В Рязанской области на пожаре в многоквартирном доме погиб 55-летний мужчина

Пожар случился 2 января в поселке Лашма Касимовского района. Горел многоквартирный жилой дом. Его площадь составила 120 квадратных метров. На пожар выехали 4 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава.

В Рязанской области на пожаре в многоквартирном доме погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар случился 2 января в поселке Лашма Касимовского района. Горел многоквартирный жилой дом. Его площадь составила 120 квадратных метров. На пожар выехали 4 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава.

На пожаре погиб мужчина 1963 года рождения.