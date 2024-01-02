В Рязанской области 3 января похолодает до -26 градусов

Температура воздуха по области ночью -26, -21 градус, днем -24, -19 градусов.

В Рязанской области 3 января похолодает до -26 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 3 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -26, -21 градус, днем -24, -19 градусов.