В Рязани из-за морозов изменили программу праздничных мероприятий 3 и 4 января

Отмечается, что новогодний экспресс и обзорные экскурсии по городу пройдут как запланировано.

В Рязани из-за морозов изменили программу праздничных мероприятий 3 и 4 января. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за морозной погоды будет изменена программа праздничных мероприятий 3 и 4 января:

анимационные программы в 15:00 с Лыбедского бульвара перенесли в Снежную Мастерскую (улица Горького, № 94),

концертная программа состоится 5, 6 и 7 января.

«Также приглашаем всех в Музейно-выставочный центр „Фотодом“, который подготовил специальные мероприятия и Рязанский музей путешественников. Сборные экскурсии пройдут в Музейном центре, Художественном музее, музее Павлова. Новогодние программы ждут гостей в музее „Пахнет хлебом“, Музее истории рязанского шоколада и салоне „Аромат времени“», — написали в сообщении.

Отмечается, что новогодний экспресс и обзорные экскурсии по городу пройдут как запланировано.