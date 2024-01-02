В Рязани 16 улиц остались без света из-за аварии
Рабочие МУП РГРЭС ведут ремонтно-восстановительные работы. Они продлятся до полного восстановления электроэнергии.
В Рязани 16 улиц остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в МУП РГРЭС.
Света нет на улицах:
- Полетаева;
- Баженова;
- Светлая;
- 1-й Старосадский проезд;
- Братиславская;
- Родниковая;
- 2-й Старосадский проезд;
- 3-й Старосадский проезд;
- Семашко;
- Гагарина;
- Пушкина;
- Спортивная;
- Голенчинская;
- Старый сад;
- Снежная;
- Ключевая.
Отмечается, что рабочие МУП РГРЭС ведут ремонтно-восстановительные работы. Они продлятся до полного восстановления электроэнергии.