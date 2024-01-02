В Рязани 16 улиц остались без света из-за аварии

Рабочие МУП РГРЭС ведут ремонтно-восстановительные работы. Они продлятся до полного восстановления электроэнергии.

В Рязани 16 улиц остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в МУП РГРЭС.

Света нет на улицах:

Полетаева;

Баженова;

Светлая;

1-й Старосадский проезд;

Братиславская;

Родниковая;

2-й Старосадский проезд;

3-й Старосадский проезд;

Семашко;

Гагарина;

Пушкина;

Спортивная;

Голенчинская;

Старый сад;

Снежная;

Ключевая.

Отмечается, что рабочие МУП РГРЭС ведут ремонтно-восстановительные работы. Они продлятся до полного восстановления электроэнергии.