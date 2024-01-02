В России хотят увеличить штрафы за ЖКХ

В 2024 году в Госдуме рассмотрят законопроект о повышении штрафов за ЖКХ. Среди них: штраф за недопуск в квартиру сотрудника газовой службы, штраф за нарушение пожарной безопасности, штраф за перепланировку без разрешения и штраф за отсутствие умного счетчика.

В России хотят увеличить штрафы за ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, в 2024 году в Госдуме рассмотрят законопроект о повышении штрафов за ЖКХ. Среди них: штраф за недопуск в квартиру сотрудника газовой службы, штраф за нарушение пожарной безопасности, штраф за перепланировку без разрешения и штраф за отсутствие умного счетчика.

Проект предлагает увеличить штраф за недопуск сотрудника газовой службы до 5-10 тысяч рублей. Сейчас он составляет 1-2 тысячи.

Помимо этого, штраф за уклонение собственниками недвижимости от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также хотят увеличить до 10 тысяч рублей.

Отмечается, что с 1 января закончился мораторий на штрафы за перепланировку без разрешения и отсутствие умных счетчиков. Сейчас за первое нарушение они составляют 2-2,5 тысячи рублей, за второе — от 20 до 30 тысяч рублей. В 2024 году их могут увеличить.