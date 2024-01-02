В Москве подросток насмерть замерз в парке

В Москве подросток насмерть замерз в парке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что подросток ушел из дома днем 31 декабря, позже он перестал отвечать на звонки и не вернулся домой к Новому году. Его тело нашли днем 1 января на территории Измайловского парка. Замерзший труп 16-летнего школьника лежал на пересечении Главной аллеи и Первомайской улицы.

По факту смерти несовершеннолетнего начали проверку. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что на ногах юноши нашли мелкие раны. Обстоятельства его смерти выясняются. Известно также, что у мальчика был ряд хронических заболеваний.