В Москве фейерверк выстрелил в лицо полицейскому
В Москве фейерверк выстрелил в лицо полицейскому. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, трагедия произошла накануне около 16 часов, во время совместного празднования Нового года соседями. 39-летнего инспектора ГИБДД по ЮАО позвали во двор запускать салют. Во время запуска пиротехники что-то пошло на так, и несколько залпов в близкого расстояния попали сотруднику в лицо.
Мужчину экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и контузией глаза. За его жизнь борются врачи.
Полиция проводит проверку.