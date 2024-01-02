В Москве фейерверк выстрелил в лицо полицейскому

В Москве фейерверк выстрелил в лицо полицейскому. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, трагедия произошла накануне около 16 часов, во время совместного празднования Нового года соседями. 39-летнего инспектора ГИБДД по ЮАО позвали во двор запускать салют. Во время запуска пиротехники что-то пошло на так, и несколько залпов в близкого расстояния попали сотруднику в лицо.

Мужчину экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и контузией глаза. За его жизнь борются врачи.

Полиция проводит проверку.