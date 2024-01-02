В Михайловском районе горел многоквартирный дом

По предварительной информации, на пожаре погиб мужчина.

В Михайловском районе горел многоквартирный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар случился 1 января в поселке Змеинка. Горел жилой многоквартирный дом.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Горели три квартиры.

По предварительной информации, на пожаре погиб мужчина.

На тушение выехали 6 пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.