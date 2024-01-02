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Специалисты филиала «Рязаньэнерго» отчитались о подготовке к работе в условиях непогоды

Специалисты филиала «Рязаньэнерго» отчитались о подготовке к работе в условиях непогоды.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 2 января, на территории Рязанской области будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления — усиление ветра с порывами до 17 м/с, сильный снег, метель. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

«К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовятся 112 бригад, 345 специалистов и 176 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт», — отметили в компании.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220, по которой можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

В компании напомнили, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию по вышеуказанному телефону или МЧС.