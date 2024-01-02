Рязанка рассказала о громких хлопках на Московском шоссе

По ее словам, на Московском шоссе произошло два громких хлопка с разницей в минуту.

Рязанка рассказала о громких хлопках на Московском шоссе. Об этом РЗН. Инфо сообщила читательница.

По ее словам, на Московском шоссе произошло два громких хлопка с разницей в минуту.

«Сначала подумала, что это салют, но продолжения не было и хлопки были слишком сильные, они были похожи на тот раз, когда сбили беспилотник», — рассказала читательница.

Официальной информации нет.