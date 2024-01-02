Рязанцы пожаловались на детей, которые бросают петарды в магазинах и убегают

Инцидент произошел в «Магните» на площади Свободы.

Рязанцы пожаловались на детей, которые бросают петарды в магазинах и убегают. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязань».

"Объясните детям, что — петарды это не игрушки. Дети кинули что-то и был хлопок. Мало ли что может случиться, пожар и так далее. В магазине ходят люди разных возрастов. Детям весело, а взрослым отвечать за поступки", — написал автор поста.

Отмечается, что инцидент произошел в «Магните» на площади Свободы.