Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине

Отмечается, что поддержка Украины со стороны Норвегии осуществляется по четырем направлениям.

Правительство Норвегии разрешило норвежским компаниям с 1 января осуществлять прямой экспорт оружия и оборонной продукции на Украину. Об этом пишет ТАСС.

«Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. В связи с этим правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской промышленности на Украину», — сказал министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

Отмечается, что поддержка Украины со стороны Норвегии осуществляется по четырем направлениям: выделение средств из собственных резервов, предоставление средств через механизмы международного сотрудничества и фонды, помощь со стороны оборонной промышленности и обучение украинских военнослужащих.