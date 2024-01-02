Над Белгородом сбили четыре воздушные цели

Во время атаки пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Над Белгородом сбили четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 4 воздушных цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Вячеслав Гладков.

Он отметил, что во время атаки пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — заключил Гладков.

Ранее над Белгородом объявили сирену ракетной опасности.