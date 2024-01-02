ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

«Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости, в связи с неблагоприятными погодными условиями», — написали в обращении.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Обращение опубликовали в Telegram-канале регионального ведомства.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости, в связи с неблагоприятными погодными условиями», — написали в обращении.

В Госавтоинспекции отметили, что сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности

«Пешеходам следует также быть предельно внимательными — переходить дорогу только в разрешённых местах и делать это осмотрительно. В темное время суток обеспечить свою одежду световозвращающими элементами», — написали в сообщении.