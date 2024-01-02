Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Оно сохранится до конца суток.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 2 января на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.

В южной половине области местами пройдет сильный снег, метель с ухудшением видимости до 100-500 метров.

Также 3 января в Рязанской области ожидается резкое понижение среднесуточной температуры.