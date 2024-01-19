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Заммэра Рязани извинился за утренние срывы графика работы общественного транспорта
Он объяснил это погодными условиями.

Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин извинился перед жителями за утренние срывы графика работы общественного транспорта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ромодин заявил, что такая ситуация возникла из-за сложных погодных условий и гололеда.

«Чтобы запустить машины общественного транспорта, в оперативном порядке мы дополнительно обрабатываем реагентами дорожные полосы и улицы, где есть движение общественного транспорта», — написал заммэра.

Он отметил, что сотрудники «Дирекции благоустройства города» проводят механическую и ручную расчистку остановок. Городские службы работают в усиленном режиме.

Ромодин напомнил, что для оперативной обработки обращений созданы чаты в мессенджерах: Telegram и WhatsApp.