В Рязанской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Авария произошла в четверг, 18 января, на 248 километре трассы Р-22 «Каспий».

В Скопинском районе в ДТП с грузовиком погиб мужчина. Об этоми сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 18 января, примерно на 248 километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, 57-летний москвич на Chevrolet Niva столкнулся с «КамАЗом», которым управлял 50-летний рыбновец. В результате аварии водитель легковушки умер на месте от полученных травм.

По факту аварии полиция начала проверку.