В Рязанской области появится новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Рязанской области появится новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Создать федеральное казенное учреждение „Исправительный центр № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области“. Определить основной целью деятельности учреждения исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации», — указано в распоряжении, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

Центр появится в Льгове. Он будет состоять из теплицы, общежитий, церкви, овощехранилища, медицинской части и других объектов.