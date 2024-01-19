В Рязанской области осудили бывшего командира военной части, по вине которого случился взрыв боеприпасов

Алексея Кожевникова приговорили к четырем годам условно.

Бывшего командира воинской части, расположенной возле поселка Желтухино, Алексея Кожевникова осудили за халатность. По мнению Рязанского гарнизонного военного суда, в 2020 году она привела к пожару и взрывам на складе артиллерийских боеприпасов, пишет ТАСС.

«Кожевникова Алексея Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, местного самоуправления и в Вооруженных силах РФ сроком на один год. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Кожевникову наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года, в течение которых он должен своим поведением доказать свое исправление», — указано в приговоре судьи Дмитрия Охременко.

Кроме того, по решению суда, Кожевников не сможет менять постоянное место жительства и место работы без уведомления специализированного госоргана.

Также Минобороны РФ оценило ущерб от пожара и взрывов боеприпасов на сумму более чем 21 миллиард рублей. Оно просило взыскать эти деньги с Кожевникова. Однако суд удовлетворил иск частично. В пользу Минобороны с военного взыщут четыре миллиона рублей. Также 10 тысяч рублей Кожевников заплатит в пользу государства за услуги адвоката.

После вступления приговора в законную силу арестованное имущество Кожевникова — автомобиль Toyota Yaris и прицеп — будет продано в счет возмещения гражданского иска МО РФ.