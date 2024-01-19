В Рязанской области изменится расписание пригородных поездов

Расписание изменится 29 и 30 января.

В Рязанской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

По данным МЖД, 29 и 30 января на станции «Дивово» и участке «Рыбное — Дивово» с 06:50 до 09:50 будет проводится модернизация контактной сети.

В эти дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями «Рязань-1», «Рыбное», «Голутвин», «Москва-Пассажирская-Казанская», «Озеры», а также «Рязань-2» и «Ряжск» изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Кроме того, 29 января пригородные поезда № 6005 «Рязань-1-Дивово» и № 6012 «Дивов-Рязань-1» выведут из расписания.