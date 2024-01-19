В Рязани задержали мужчину, который грозился убить мать

Все произошло в доме на улице Бирюзова.

В Рязани задержали мужчину, который грозился убить мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 53-летняя рязанка и сообщила, что дома на улице Бирюзова пьяный сын угрожает задушить ее и зарезать.

Полицейские прибыли на место вызова и выяснили, что женщине угрожал 27-летний рязанец. Его задержали.

По предварительной информации, пьяный мужчина рассердился на мать, ударил ее и пригрозил убить, если она не перестанет призывать его к порядку. Испугавшись за свою жизнь, женщина спряталась от него и обратилась за помощь в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.