В Рязани задержали мужчину, который грозился убить мать
Все произошло в доме на улице Бирюзова.
В Рязани задержали мужчину, который грозился убить мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратилась 53-летняя рязанка и сообщила, что дома на улице Бирюзова пьяный сын угрожает задушить ее и зарезать.
Полицейские прибыли на место вызова и выяснили, что женщине угрожал 27-летний рязанец. Его задержали.
По предварительной информации, пьяный мужчина рассердился на мать, ударил ее и пригрозил убить, если она не перестанет призывать его к порядку. Испугавшись за свою жизнь, женщина спряталась от него и обратилась за помощь в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.