В Рязани за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

По данным синоптиков, за последние 12 часов в городе выпало 16 мм осадков, когда месячная норма для января составляет 38 мм.

В Рязани за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, за последние 12 часов в городе выпало 16 мм осадков, когда месячная норма для января составляет 38 мм.

Всего на последние сутки в Рязани выпало 18 мм осадков, это повторило рекорд 19 января 2016 года.