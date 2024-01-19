В Рязани ввели режим повышенной готовности

Все предприятия рязанского ЖКХ приведены в режим повышенной готовности. Усилены работы по уборке улиц от снега. Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и ответственных лиц.

В Рязани ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Особый режим будет действовать с 18 января и до особого распоряжения. Режим повышенной готовности ввели в целях недопущения нарушения жизнедеятельности населения, связанного с неблагоприятными погодными условиями на территории города Рязани.

«Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Рязани поручено организовать принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении неблагоприятных и опасных метеорологических явлений», — написали в сообщении.

Отмечается, что все предприятия рязанского ЖКХ приведены в режим повышенной готовности. Усилены работы по уборке улиц от снега. Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и ответственных лиц.